UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, zorlu galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL VE ASİST YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Greenwood, "Açıkçası benim tek yapmaya çalıştığım, elimden gelenin en iyisini yapmak ve her maç bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki önde oynadığım için goller, asistler yapmak ve tehlike yaratmaya çalışıyorum. Bunun için her gün çok çalışıyorum. Bugün de takım olarak üzerimize düşeni yaptığımız için çok mutluyum. Gollerdeki katkımdan dolayı da çok mutluyum. Hep beraber çok mutluyuz ve kutlamaya hazırız." dedi.

"BAŞKA NE MOTİVASYON OLABİLİR?"

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinin kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu söyleyen Greenwood, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Yani bunun dışında başka ne söyleyebilirim, başka ne bunun motivasyonumuzun sebebini anlatabilir, bilmiyorum. Tabii ki hepimiz çok mutluyuz. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için herkes çok güzel bir performans sergiledi. Çok mutluyuz hepimiz."

"18 YIL SONRA GELEN MUTLULUĞU KUTLUYORLAR"

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Lyon'un iyi bir performans sergilediğini belirten Greenwood, erken buldukları gollerin kendilerine avantaj sağladığını söyledi.

Greenwood, "Lyon iyi bir performans sergiledi. Onların göstermiş olduğu performansa da saygı duymamız gerekiyor. Erken bulduğumuz iki gol, maç içerisinde bize avantaj sağladı ve 90 dakika sonunda da attığımız gollerle tur atladık. Takım adına mutluyum, teknik heyetimiz adına mutluyum. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarlarımız 18 yıl sonra... 18 yıl beklediler. 18 yıl sonra gelen bu mutluluğu kutluyorlar şimdi. Hepimiz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.