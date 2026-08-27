UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Lyon engelini aşarak katılan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE HAK ETTİĞİ YERDE"

Deneyimli savunma oyuncusu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Harika bir takıma karşı oynadık. Lyon'a baktığınızda, kaliteli oyuncular var, güçlü bir takıma karşı oynadık. Bunun üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamızı, tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Biz çok güçlüyüz ve bunu da biliyoruz. Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, hak ettiği yerde!" dedi.

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"BU TAKIMIN KAPTANI OLMAK BÜYÜK ONUR"

Milan Skriniar, "Kendimi harika hissediyorum. Bu takımın kaptanı olmak büyük bir mutluluk ve onur. Takım olarak her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman. Bu galibiyeti, bana göre hak ettik. Bugünkü galibiyetimiz, hak edilmiş bir galibiyet. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için mutluyum. Zaten kadro olarak da bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaların karşılığını aldık diye düşünüyorum. Büyük bir mutluluk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biz onlarla birlikte mutluyuz. Birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bu akşam galibiyeti kutlayacağız ama yarından itibaren lige en şekilde konsantre olmamız lazım çünkü oynayacağımız zor bir maç olacak." sözlerini sarf etti.