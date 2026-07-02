Manchester City'den rekor transfer: Elliot Anderson!

Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson’ın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunduğu sırada Kansas’ta sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Transferin resmi işlemlerinin ise Anderson’ın İngiltere’ye dönmesinin ardından tamamlanacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Anderson’a ve İngiltere Milli Takımı’na Dünya Kupası yolculuklarında başarı dileğinde bulunulurken, genç oyuncunun kısa süre içinde Manchester’a katılmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

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REKOR TRANSFER BEDELİ

135 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Elliot Anderson, Jude Bellingham'ı geride bırakarak tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını elde etti.

Genç orta saha ayrıca futbol tarihinin en pahalı transferleri listesinde de üst sıralara yükseldi. Anderson'dan daha yüksek bonservis bedeliyle transfer olan isimler yalnızca Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ve Alexander Isak oldu.

Manchester City, daha önce 2021 yılında Aston Villa'dan Jack Grealish için 117,5 milyon euro ödeyerek kulüp transfer rekorunu kırmıştı. Anderson transferiyle birlikte Grealish'i de geride bırakan City, kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.