Mauro Icardi için sürpriz talip!

Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi için İtalya Serie A ekibi Lazio devreye girdi.

Sky Sport'tan Manuele Baiocchini'nin aktardığı bilgilere göre Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Icardi'nin temsilcileriyle temasa geçti. İtalyan ekibinin bu hamlesi, Icardi transferi için "çılgın fikir" olarak değerlendirildi.

33 yaşındaki golcü, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından şu anda bonservisini elinde bulunduruyor.

Icardi'nin önceliğinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmak olduğu ancak Serie A'ya dönüş seçeneğini de değerlendirdiği ifade edildi.

Lazio'nun transferdeki en önemli engelinin ise Icardi'nin ekonomik talepleri olduğu belirtiliyor. Buna karşın taraflar arasındaki ilk temasın ardından transfer ihtimali gündeme geldi.