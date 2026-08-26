Metin Diyadin: Erzurum maçı bizim için en önemli maç

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurum FK'yı konuk edecek olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde takım kaptanı Dimitrios Goutas, antrenman başlayınca ise Teknik Direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu.

"2 GÜN SONRAKİ ERZURUM MAÇI BİZİM İÇİN EN KIYMETLİ, EN ÖNEMLİ MAÇ"

Zorlu periyottan 6 puanla çıkmanın herkesin beklediği bir şey olmadığını kaydeden Teknik Direktör Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin bu kadar gündem olması da bu yüzden. Ancak bunlar güzel şeyler olmasına rağmen bizim bu havaya takılı kalmamamız gerekiyor. Bu da bir tercih değil, yine aynı şeyi söylüyorum: Neyin ne olduğunu biliyoruz. Onun için odaklanacağımız tek maç Erzurum maçı. Maç maç gitmek durumundayız. Bizim için hiçbir maç kiminle oynarsak oynayalım kolay değildir. Bu bilinçle az önce oyuncularımızla da bunu konuştum. 2 gün sonra yine zorlu bir maç oynayacağız. Ligdeki rakiplerimizden birisiyle oynayacağız. 6 puanla başladık lige. Daha 3 hafta önce başka şeyler konuşurken ciddi rakiplerden aldığımız 6 puan bizi şu an için farklı bir beklenti ya da farklı bir atmosfere sokamaz, sokmamalı. Onun için 2 gün sonraki Erzurum maçı bizim için en kıymetli, en önemli maç" ifadelerini kullandı.

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"DİABETE'NİN TRANSFERİ BİTTİ"

Ousmane Diabate'nin transferine ilişkin açıklamada bulunan Diyadin, "Gitti zaten. Bizde kiralık olarak oynayacak. Transfer bitti" ifadelerini kullandı.

"NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

Transfer durumuyla ilgili konuşan Diyadin, "Bir tane kontenjan bir tane de forvet alma durumumuz var. O konuda da görüşmeler oluyor ama netleşmiş bir şey yok" dedi.

"İRFAN CAN YETENEK OLARAK BİLİNEN BİR KALECİ ZATEN"

İrfan Can Eğribayat'ın 4-5 sene öncesine gidildiğinde Türkiye'de yetenekli gösterilen kalecilerden biri olduğuna değinen Diyadin, "Bu çocuklar bazen dönemsel iniş çıkışlar yaşayabiliyorlar. Yetenek olarak bilinen bir kaleci zaten. Biz de transfer ettik. Kendi adına da bizim için de şu an için doğru bir hamle. Böyle transferler başta alınırken farklı gerekçelerle eleştirilebilir. Onlar da buna hazırlıklı olacak zaten. İyi de bir performans gösteriyor hem onun adına hem kulüp adına bizim için sevindirici" şeklinde konuştu.

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GOUTAS: KENDİMİZİ HİÇBİR ŞEYİ BAŞARMIŞ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Takım olarak mutlu olduklarını belirten Gençlerbirliği Kaptanı Dimitrios Goutas ise, "Birinci dakikadan son dakikaya kadar mücadelemizi verdik. Gerçekten hak edilmiş bir galibiyet oldu. Lige böyle bir başlangıç yapmamız da bizim açımızdan çok sevindirici ama önümüzde birçok maç var. Kendimizi hiçbir şeyi başarmış olarak görmüyoruz. Bundan sonraki maçımız Erzurum FK maçı, son oynadığımız Göztepe maçından tamamen farklı bir maç oynayacağız. Göztepe topa sahip olma konusunda Erzurum kadar istekli değildi. Erzurum topa sahip olma konusunda çok istekli olacak. Biz de ona göre bir oyun taktiği belirleyeceğiz. Önümüzde zorlu bir maç var ve kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Lige 2'de 2 yaparak başlayan Başkent temsilcisi, Erzurum FK karşısında da 3 puan alarak serisini korumak istiyor.