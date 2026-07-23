Midtjylland Teknik Direktörü Tullberg’den Beşiktaş tribünlerine övgü!

Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, "Maça iyi başlamadık. Maçın başında bir şans yakaladık ama bunu değerlendiremedik. Sonra da kırmızı kartı gördük. Hakem sahada bunu verdiyse kırmızı kart doğrudur diyebiliriz. Takımın oynadığı oyundan memnunum, gururluyum. Maçın bir kısmında 4-4-1’den 5-3-1’e geçmemiz gerekti sistemsel olarak. Dünya Kupası’ndan dönen oyuncularımız da vardı Martin gibi. Bazı oyuncularımızı riske edemedik. Ama sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş’ı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. O yüzden biraz şanslıydık. Ama sonuçtan ve takımın oynadığı, gösterdiği performanstan memnunum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU OLUŞTURDUĞU ATMOSFERLE GURUR DUYMALI"

Tüpraş Stadyumu’nun tribünlerinden de övgüyle bahseden Tullberg, "Avrupa’da oynamayı iyi biliyoruz. Ben 41 maçta görev aldım. Bir golden fazla bir skorla yenilmedim. O yüzden bugünkü skordan biraz rahatım. Tabii ki 11’e 11 oynasak daha iyi olabilirdi bizim için ama sonuçta şartlar bu şekilde gelişti. Burada her çalışan, oynayan, Beşiktaş’ta takımdaki herkes gurur duymalı. Taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer oluşturuyor statta. 6 yıl Borussia Dortmund’da çalıştım. Dortmund’un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı" şeklinde konuştu.