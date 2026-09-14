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        Haberler Spor Basketbol Mike James: Büyük bir heyecan duyuyorum

        Mike James: Büyük bir heyecan duyuyorum

        Anadolu Efes'in yeni transferlerinden ABD'li oyun kurucu Mike James, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        "Büyük bir heyecan duyuyorum"

        Anadolu Efes'in yeni oyun kurucusu Mike James, Lacivert Beyazlı ekibe katıldığı için büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu, Anadolu Efes'in yeni sezon öncesinde çok iyi bir takım kurduğunun altını çizdi.

        "BÜYÜK BİR HEYECAN DUYUYORUM"

        Hazırlık döneminin kendileri için farklı olduğunu dile getiren James, "Garip bir hazırlık dönemi oldu, çünkü oyuncularımız milli takımlardan dolayı dönem dönem katılmak durumunda kaldılar. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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        Kendisiyle ilgili yüksek beklentileri bildiğini ancak takım olarak iyiye gitmenin daha önemli olduğunu vurgulayan James, "Her gün gelişmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Sezonu beklediğimiz yerde bitirmek için grup olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

        "ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE'YE KARŞI ÇOK OYNADIM"

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı birçok maça çıktığını belirten James, Basketbol Süper Ligi için şöyle konuştu:

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        "Türk takımlarına karşı çok maç oynadım. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı çok oynadım. Diğer takımları çok izleyemedim ama çok kaliteli bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaliteye erişebilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirebilmek için takım olarak gelişmemiz gerekiyor."

        James, EuroLeague'de tüm zamanların en iyilerinden olduğunu da sözlerine ekledi.

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        #Mike James
        #Anadolu Efes
        #Basketbol
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