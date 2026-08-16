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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar: Utanç verici

        Milan Skriniar: Utanç verici

        Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aldıkları sonucun utanç verici olduğunu söyleyen Slovak stoper, "Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı ve bu oldu. Utanç verici bir durum." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        "Utanç verici"

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "UTANÇ VERİCİ"

        Milan Skriniar: "Utanç verici! Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk, rakip bekleyecekti hatamızı, bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi kendimize kaybettik. Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu."

        "BİRAZ DAHA SABIRLI OLABİLİRDİK"

        Milan Skriniar: "Acele ettik yediğimiz 2. golden sonra. İlk 2-3 dakika ufak bir panik havası oluştu. Bu hissiyat oluşmuş olabilir. İlk yarıda da birazcık daha sabırlı olabilirdik, acele ettiğimiz anlar vardı. Kendi oyun planımıza uygun atak yapmalıydık. Böyle olunca da, acele edince de sonuç bu oluyor."

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