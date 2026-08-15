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        Haberler Spor Diğer Milli para judocular, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı

        Milli para judocular, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı

        Milli para judocular, Almanya'da düzenlenen 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Milli judocular, turnuvayı 7 madalyayla tamamladı!

        Almanya'da düzenlenen 2026 IBSA Judo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli para judocular, organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyayla bitirdi.

        Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Heidelberg kentinde gerçekleştirilen şampiyona, ikinci gün müsabakalarıyla sona erdi.

        Organizasyonda madalya mücadelesi veren sporculardan Zeynep Bozdemir, J2 kadınlar 52 kiloda altın madalya kazandı.

        Recep Çiftçi (J2 erkekler 70 kilo), Nazan Akın Güneş (J1 kadınlar +70 kilo) ve Duygu Çete (J2 kadınlar 70 kilo) gümüş madalya elde etti.

        Döndü Yeşilyurt (J2 kadınlar 60 kilo), Havva Elmalı (J1 kadınlar 52 kilo) ve Merve Hajabipour (J1 kadınlar 60 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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