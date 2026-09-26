Minsk: 1 - Fenerbahçe arsaVev: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında konuk olduğu Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 yendi.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 19:27 Güncelleme:
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ekibi Minsk'i 4-1 mağlup etti.
Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda yapılan müsabakanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un attığı golle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Marie Ngah'ın 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Mücadelenin 63. dakikasında Andrea Staskova, 69. dakikasında ise Zsanett Kajan ile fileleri havalandıran Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.
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