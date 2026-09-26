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        Haberler Spor Futbol Minsk: 1 - Fenerbahçe arsaVev: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Minsk: 1 - Fenerbahçe arsaVev: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında konuk olduğu Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 19:27 Güncelleme:
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        F.Bahçe arsaVev, 4 golle avantajı kaptı!

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ekibi Minsk'i 4-1 mağlup etti.

        Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda yapılan müsabakanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un attığı golle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Marie Ngah'ın 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

        Mücadelenin 63. dakikasında Andrea Staskova, 69. dakikasında ise Zsanett Kajan ile fileleri havalandıran Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.

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