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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Mısır'dan hakem isyanı! "Messi'nin yarışta kalmasını istediler"

        Mısır'dan hakem isyanı! "Messi'nin yarışta kalmasını istediler"

        Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Dünya Kupası'nda Arjantin'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından hakem Francois Letexier'i hedef aldı. FIFA'nın Messi'yi Dünya Kupası'nda tutmak istediğini iddia eden Hasan, "Bir penaltı iptal edildi ve lehimize penaltı olarak kontrol edilmesi gereken ikinci pozisyon VAR tarafından kontrol bile edilmedi. Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler. Futbolda bazen teknik yönlerin ötesine geçen dış faktörler var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Messi'nin yarışta kalmasını istediler"

        Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e 3-2 yenildikleri son 16 turu maçının ardından Fransız hakem Francois Letexier'in yönetimini sert bir dille eleştirdi.

        Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan, "Bu turnuvada adalet olmadığı için bir daha asla Dünya Kupası izlemeyeceğim. Saygı ya da adil oyun görmedik. Bir penaltı iptal edildi ve lehimize penaltı olarak kontrol edilmesi gereken ikinci pozisyon VAR tarafından kontrol bile edilmedi. İkinci bir gol, ne hikmetse, dikkate değer bir şekilde geçersiz sayıldı." ifadelerini kullandı.

        "SPORDA NEDEN HİÇ ADALET YOK?"

        Hakemin baskı altında kaldığını savunan Hasan, "Hayat adaletsiz. Dünya adaletsiz. Tamam, ama sporda neden hiç adalet yok? Bu sonuçtan ve bu maçta işlerin ilerleyiş biçiminden ikna olmuş değilim. Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin yarışta kalmasını istediler. Futbolda bazen teknik yönlerin ötesine geçen dış faktörler var. Dünya şampiyonları her düzeyde destekten yararlandı." diye konuştu.

        Mısır'ın ikinci golünü atan Zico ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Hakem açısından adil değildi. Gerçekten adil değildi, bu çok netti. Kararlarıyla tüm emeklerimizi boşa çıkardı." dedi.

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