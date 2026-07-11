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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Morten Hjulmand resmen Atletico Madrid'de!

        Morten Hjulmand resmen Atletico Madrid'de!

        İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Sporting'de forma giyen Danimarkalı orta saha Morten Hjulmand'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Atletico'ya Danimarkalı orta saha!

        İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, orta sahasını güçlendirdi...

        Madrid temsilcisi, Sporting'de kariyerini sürdüren Morten Hjulmand'ı renklerine bağladığını ve oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 45 maçta 3 gol - 6 asistlik performans sergiledi ve 4.036 dakika sahada kaldı.

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