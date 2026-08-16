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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nathan Ake: Takım olarak daha iyi olmalıyız

        Nathan Ake: Takım olarak daha iyi olmalıyız

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Nathan Ake, Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Daha iyisini yapmaları gerektiğini belirten Ake, "Yediğimiz İki gol de top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız ve daha iyisini yapmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        "Takım olarak daha iyi olmalıyız"

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "TAKIM OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"

        Nathan Ake: "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."

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