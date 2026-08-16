Nathan Ake: Takım olarak daha iyi olmalıyız
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Nathan Ake, Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından konuştu. Daha iyisini yapmaları gerektiğini belirten Ake, "Yediğimiz İki gol de top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız ve daha iyisini yapmalıyız." dedi.
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, mağlubiyeti değerlendirdi.
"TAKIM OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"
Nathan Ake: "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ