Nathan Ake: Takım olarak daha iyi olmalıyız

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, mağlubiyeti değerlendirdi.

"TAKIM OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Nathan Ake: "Bu sezon bu tarz oyunlar çok olacaktır. Bu tarz durumlarda arkanın paylaşımını iyi yapmak çok önemli oluyor. İki gol, top kayıplarımız sonrası kontralardan geldi. Takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha iyisini yapmalıyız. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."