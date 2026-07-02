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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

        Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        Nottingham Forest'ta Pereira dönemi bitti!

        İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve getirilen 57 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

        Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021 yıllarında iki dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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