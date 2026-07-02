Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:59 Güncelleme:
İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve getirilen 57 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021 yıllarında iki dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
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