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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Orkun Kökçü: Bu statta oynamayı özlemişim

        Orkun Kökçü: Bu statta oynamayı özlemişim

        Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki 1-0'lık Midtjylland galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadyumu'nu özlediğini belirten milli futbolcu, "İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu statta oynamayı özlemişim"

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ÇALIŞTIĞIM GİBİ GÜZEL BİR GOL ATTIM"

        Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.

        Attığı golle ilgili konuşan milli futbolcu, "İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü." ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZ ÇOK İSTEKLİ VE HIRSLI"

        Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız." sözlerini sarf etti.

        "BU STATTA OYNAMAYI ÖZLEMİŞİM"

        Son olarak Orkun, "İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi." dedi.

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