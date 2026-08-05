Özer Çak yazdı: Bu oyun transferi geciktirmemeli!

Fenerbahçe, yeni sezonu Gornik Zabrze karşısında aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle açarken, teknik direktör İsmail Kartal bu iki mücadeleyi kadrosunu tanımak ve oyuncularını değerlendirmek adına önemli bir fırsata çevirmişti. İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz ve Fred gibi normal şartlarda sezon boyunca sürekli ilk 11’de başlaması beklenmeyen isimlere şans veren deneyimli teknik adam, bu süreci büyük bir sorun yaşamadan atlattı. Sarı-lacivertliler için bir diğer sınav ise Sturm Graz karşısında başladı.

Bu kez sahaya çıkan kadro, İsmail Kartal’ın elindeki mevcut şartlar düşünüldüğünde sezonun ideal 11’ine çok daha yakındı. N’Golo Kante ve Mason Greenwood ilk 11’de kendine yer bulurken zorunlu eksikler dışında en dikkat çeken tercih Ederson’un kulübede başlaması oldu. Fenerbahçe ise hem tribünlerin oluşturduğu atmosfer hem de sahaya koyduğu enerjiyle maça mükemmele yakın bir giriş yaptı. Baskılı futbolunun karşılığını henüz 9. dakikada Anderson Talisca’nın golüyle alan sarı-lacivertliler, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Her şey Fenerbahçe adına kusursuz ilerlerken 27. dakikada Jayden Oosterwolde’nin yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Hollandalı futbolcu, gecenin tek ciddi olumsuzluğu oldu. Buna rağmen Fenerbahçe oyun disiplininden kopmadı. Kontrolü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, ilk yarının son dakikasında yeni transfer Mason Greenwood’un golüyle soyunma odasına iki farklı üstünlükle girdi.

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İlk yarıda Oosterwolde’nin sakatlığı ve Kerem Aktürkoğlu’nun beklentilerin altında kalan performansı dışında eleştirilecek çok az şey vardı. Milli oyuncu ise ikinci yarıda bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra orta saha ve savunma bölgesinde yaptığı presler, kazandığı toplar ve artan mücadele gücüyle ilk 45 dakikadaki olumsuz görüntüsünü büyük ölçüde telafi etti.

Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe, sezonun üçüncü resmi maçında şimdiye kadarki en olgun futbolunu ortaya koydu. Hücumda üretken, savunmada disiplinli ve topa hükmeden bir oyun sergilendi. Yüzde 70’in üzerindeki topa sahip olma oranı, rakip yarı sahada kurulan baskı ve oyunun neredeyse tamamında kontrolün Fenerbahçe’de olması, İsmail Kartal’ın sahada görmek istediği kimliğin yavaş yavaş oluşmaya başladığını gösterdi. Savunma tarafında da tablo dikkat çekiciydi. Sturm Graz mücadeleyi yalnızca bir isabetli şutla tamamlarken, sarı-lacivertliler rakibine neredeyse hiç net fırsat vermedi.

Ancak tüm bu olumlu tabloya rağmen önemli bir gerçeği de gözden kaçırmamak gerekiyor. Tıpkı Gornik Zabrze gibi Sturm Graz da kalite olarak Fenerbahçe’nin gerisinde kalan bir ekipti. Bu nedenle ortaya konan futbolun ve alınan sonuçların, yönetim açısından transfer politikasını değiştirecek bir referans hâline gelmesi büyük bir hata olur. Geçtiğimiz sezon Anderson Talisca’nın bireysel performansının, devre arasında net bir santrfor transferi yapılmamasını perdelemesi nasıl sezonun kırılma noktalarından biri olduysa, bu kez de iyi oyun ve rahat galibiyetlerin eksik bölgeleri gizlemesine izin verilmemeli.

Fenerbahçe bugün itibarıyla doğru yolda ilerliyor. İsmail Kartal’ın oyun planı her geçen hafta daha belirgin hale geliyor ve takım sahada istediği kimliği göstermeye başlıyor. Ancak bu kadronun eksik parçaları tamamlanmadan sezonun uzun maratonunda aynı istikrarı sürdürmesi kolay olmayacaktır. Eğer yönetim gerekli hamleleri zamanında yaparsa Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın 99 puan topladığı sezonu aratmayacak bir performans ortaya koyabilir. Fakat o sezonun sonunda 99 puanın bile şampiyonluk için yeterli olmadığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle yalnızca iyi oynamak değil, doğru zamanda doğru hamleleri yapmak da en az sahadaki futbol kadar belirleyici olacak.