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        Haberler Spor Futbol Philippe Coutinho'nun yeni adresi Santos oldu

        Philippe Coutinho'nun yeni adresi Santos oldu

        Brezilya ekibi Santos, tecrübeli futbolcu Philippe Coutinho ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        Coutinho'nun yeni adresi Santos!

        Geçmişte Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen ve en son Vasco da Gama takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun yeni adresi Santos oldu.

        Coutinho ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Brezilya temsilcisi Santos, deneyimli futbolcuyu renklerine bağladı.

        SANTOS DUYURDU

        Santos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philippe Coutinho'nun transferini duyurdu. Kulüp, deneyimli futbolcuyla 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        NEYMAR İLE YENİDEN BULUŞTU

        Coutinho'nun Santos'a transferiyle birlikte Neymar ile yeniden aynı takımda forma giyecek olması da dikkat çekti. İki Brezilyalı yıldız, milli takımda birlikte görev yaptıktan sonra bu kez Santos formasıyla buluşacak.

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        Brezilyalı yıldız, en son yine ülkesinde Vasco da Gama oynuyordu.

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        #santos
        #coutinho
        #Brezilya Serie A
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