Geçmişte Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen ve en son Vasco da Gama takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun yeni adresi Santos oldu.

Coutinho ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Brezilya temsilcisi Santos, deneyimli futbolcuyu renklerine bağladı.

SANTOS DUYURDU

Santos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philippe Coutinho'nun transferini duyurdu. Kulüp, deneyimli futbolcuyla 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

PHILIPPE COUTINHO É DO SANTOS! 🎩⚪⚫



O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Philippe Coutinho para a sequência da temporada. Com reconhecida qualidade técnica e visão de jogo, além de carreira vencedora na Europa e na Seleção Brasileira, o meia chega ao Peixe com… pic.twitter.com/Jd77ZjiH8G — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026

NEYMAR İLE YENİDEN BULUŞTU

Coutinho'nun Santos'a transferiyle birlikte Neymar ile yeniden aynı takımda forma giyecek olması da dikkat çekti. İki Brezilyalı yıldız, milli takımda birlikte görev yaptıktan sonra bu kez Santos formasıyla buluşacak.

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Brezilyalı yıldız, en son yine ülkesinde Vasco da Gama oynuyordu.