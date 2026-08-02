Porto: 1 - Torreense: 0 | MAÇ SONUCU
Portekiz'deki Süper Kupa finalinde Torreense'yi 1-0 yenen Porto, kupanın sahibi oldu. Tarihinde 25. kez Süper Kupa'yı kazanan Porto'ya galibiyeti golü 38. dakikada Victor Mow Froholdt atarken, milli futbolcumuz Deniz Gül ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 00:44 Güncelleme:
Portekiz Süper Kupa finalinde Porto ile Torreense kozlarını paylaştı. Cidade de Coimbra'da oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Porto, organizasyonda 25. zaferine ulaştı.
FROHOLDT, KUPAYI GETİREN GOLÜ ATTI
Karşılaşmanın tek golü 38. dakikada Victor Froholdt'tan geldi. Pepe'nin asistinde fileleri havalandıran genç futbolcu, Porto'ya Süper Kupa zaferini getirdi.
DENİZ GÜL 2. YARIDA GİRDİ
Milli futbolcumuz Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 63. dakikada Andre Silva'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, kalan bölümde forma şansı buldu.
Porto, mücadeleyi 1-0 kazanarak 2026 Portekiz Süper Kupası'nın sahibi oldu.
FARİOLİ PORTO'DA 2. KEZ ZAFERE ULAŞTI
Francesco Farioli, Porto'nun başındaki ilk sezonunda Liga Portugal şampiyonluğunun ardından Portekiz Süper Kupası'nı da kazanarak kulüpteki ikinci kupasını elde etti.
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