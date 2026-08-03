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        Haberler Spor Basketbol Potanın Perileri, Dünya Kupası hazırlıklarına başladı!

        Potanın Perileri, Dünya Kupası hazırlıklarına başladı!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası'nın hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Periler, Dünya Kupası hazırlıklarına başladı!

        Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarına başladı.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaptı.

        İdmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten ve yöneticiler takip etti.

        20 kişilik aday kadroda yer alan, WNBA'de Connecticut Sun forması giyen Beren Burke ve Louisville University kadrosunda yer alan Elif İstanbulluoğlu, kampa ilerleyen günlerde dahil olacak.

        Milliler, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek.

        Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 4 Eylül Cuma günü Belçika ile oynayacak. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçında ise milli takım, 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

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