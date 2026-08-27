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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 4 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU

        Real Madrid: 4 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        R. Madrid, Sociedad'ı 4 golle geçti

        İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 yendi.

        Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ikinci hafta maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı.

        Ev sahibi takım, "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin 40, 60 ve 80, Vinicius Junior'un 68. dakikada attığı gollerle 4-1 galip geldi. Real Sociedad'ın golü, 44. dakikada Luka Sucic'ten geldi.

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla Real Madrid, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Real Sociedad ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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        #Real Sociedad
        #real madrid
        #la liga
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