Real Madrid: 4 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 00:17 Güncelleme:
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 4-1 yendi.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ikinci hafta maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı.
Ev sahibi takım, "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin 40, 60 ve 80, Vinicius Junior'un 68. dakikada attığı gollerle 4-1 galip geldi. Real Sociedad'ın golü, 44. dakikada Luka Sucic'ten geldi.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Real Madrid, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Real Sociedad ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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