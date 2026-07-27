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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rövanş zamanı!

        Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rövanş zamanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde rövanş zamanı

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

        Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

        Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        Yarın:

        KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)

        L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)

        Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)

        Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)

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        Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

        29 Temmuz Çarşamba:

        Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)

        Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)

        Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)

        Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)

        Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)

        Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)

        S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)

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