Samsunspor'a Malili orta saha: Antoine Sekongo
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 22 yaşındaki Antoine Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 19:32 Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa temsilcisi USL Dunkerque forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor’da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Dunkerque forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’yu kadrosuna kattı. Samsunspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yüksek oyun temposu, mücadeleci kimliği ve gelişime açık potansiyeliyle dikkat çeken Antoine Sekongo’nun, orta sahadaki dinamizmi ve oyun kalitesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Antoine Sekongo’ya ‘hoş geldin’ diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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