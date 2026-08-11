Samsunspor'dan sponsorluk anlaşması!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Samsunspor ile Sarıyer Kola arasında 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola, kırmızı-beyazlıların konç sponsoru oldu.

Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Samsunspor adına Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve Satış Koordinatörü Tuğba Kocaeli; Oğuz İçecek Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Sarıyer Kola adına ise Şirket Sahibi Hulusi Oğuz, CEO Enes Örer, Karadeniz Bölge Müdürü Orhan Zengin, Samsun Saha Satış Yöneticisi Efehan Zengin ile Medya ve İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı katıldı.

ATATÜRK’LÜ ARMANIN DEĞERİYLE ŞEKİLLENEN İŞ BİRLİĞİ

İmza töreninde konuşan Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübümüzün sponsorluk çalışmalarında yalnızca ekonomik katkıyı değil, gerçekleştirilen iş birliklerinin oluşturacağı ortak değeri ve sinerjiyi de önemsediklerini belirtti.

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Sarıyer Kola ile gerçekleştirilen iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Bilen, “Yerli ve milli bir marka olarak Türk futboluna ve Türk sporuna ekonomik anlamda katkı sunmak isteyen Oğuz Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hulusi Oğuz’a teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun ve Türk sporunun yanında olmak adına gösterdikleri bu yaklaşım bizler için büyük bir mutluluk kaynağı.” ifadelerini kullandı.

Samsunspor’un sponsorluk anlayışına da değinen Bilen, “Samsunspor, dünyada göğsünde kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini taşıyan tek futbol kulübü olmanın büyük gururunu ve sorumluluğunu taşıyor. Bu nedenle Atatürklü armanın yanında yer alacak sponsorlarımızı belirlerken yalnızca ekonomik kazanımı değil, bu birlikteliğin oluşturacağı değeri ve sinerjiyi de önemsiyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sarıyer Kola ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin de Samsunspor’un sponsorluk yapısına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

SAMSUNSPOR’A ÖZEL ÜRÜNLER TÜRKİYE GENELİNDE SATIŞA ÇIKACAK

İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da Sarıyer Kola ile gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın önümüzdeki dönemde daha kapsamlı projelere zemin hazırlayacağını ifade etti.

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Soykan, “Bir yıllık bir anlaşma gerçekleştirdik. Bunu aynı zamanda daha uzun soluklu bir iş birliğinin ilk adımı olarak görüyoruz. Sarıyer Kola ve Black Bruin ile ortak paydada buluşacağımız projeleri de hayata geçireceğiz. İlk etapta Samsunspor’a özel tasarımlarla hazırlanacak Sarıyer Kola ve Black Bruin Enerji İçeceği ürünleri Türkiye genelinde satışa sunulacak. Böylelikle Samsunspor markasını ve Atatürklü armamızı ülkemizin dört bir yanında tüketicilerle buluşturacağız.” diye konuştu.

Samsunspor’a özel tasarımlarla raflarda yerini alacak ürünlerle birlikte, sponsorluk iş birliğinin saha dışındaki görünürlüğünün artırılması ve Samsunspor markasının Türkiye genelindeki gücünün daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

TÜRK SPORUNA KATKI VURGUSU

Oğuz Gıda A.Ş. Şirket Sahibi Hulusi Oğuz, Samsunspor ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Sarıyer Kola CEO’su Enes Örer ise Türk sporuna ve Türk futboluna katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, gerçekleştirilen iş birliğinin Samsunspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2026-2027 sezonunu kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Tören, günün anısına gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.