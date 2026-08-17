Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Göztepe Samsunspor - Göztepe: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Samsunspor - Göztepe: 3-3 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı. Samsunspor'un gollerini penaltıdan Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç ve Celil Yüksel atarken, İzmir ekibinin golleri ise Matos, Armstrong ve Efkan Bekiroğlu'ndan geldi. Samsunspor'da Marius Mouandilmadji bir de penaltı atışından yararlanamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 23:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altı gollü düelloda kazanan yok!

        Süper Lig'de 1. haftanın perdesi Samsunspor-Göztepe maçıyla kapandı. Gol düellosuna sahne olan müthiş mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

        Maçta Göztepe iki kez, Samsunspor da bir kez öne geçmesine rağmen her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

        Samsunspor'un gollerini 30'da penaltıdan Marius Mouandilmadji, 43'te Emre Kılınç ve 90'da Celil Yüksel kaydetti.

        İzmir ekibinin golleri ise 3'te Matos, 46'da Armstrong ve 65'te Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

        Ev sahibinin ilk golünü penaltıdan kaydeden Marius Mouandilmadji, 58. dakikada kazanılan penaltı atışından ise yararlanamadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        REKLAM

        19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.

        30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.

        43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        46. dakikada Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Misafir takımın atağında ceza sahasında Borevkovic'ten seken top Armstrong'un önünde kaldı. İrlandalı futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

        52. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

        REKLAM

        57. dakikada ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı. Mouandilmadji ceza sahasında Allan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten döndü.

        65. dakikada misafir takım 3-2 öne geçti. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi.

        79. dakikada ceza sahasında Diabate'nin kaptırdığı top Juan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda parmakları ile uzaklaştırdı.

        90. dakika Samsunspor skoru 3-3 yaptı. Celil Yüksel, ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        REKLAM

        Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

        Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)

        Goller: Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic (Samsunspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu