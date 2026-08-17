Süper Lig'de 1. haftanın perdesi Samsunspor-Göztepe maçıyla kapandı. Gol düellosuna sahne olan müthiş mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Maçta Göztepe iki kez, Samsunspor da bir kez öne geçmesine rağmen her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Samsunspor'un gollerini 30'da penaltıdan Marius Mouandilmadji, 43'te Emre Kılınç ve 90'da Celil Yüksel kaydetti.

İzmir ekibinin golleri ise 3'te Matos, 46'da Armstrong ve 65'te Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Ev sahibinin ilk golünü penaltıdan kaydeden Marius Mouandilmadji, 58. dakikada kazanılan penaltı atışından ise yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.

30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.

43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

46. dakikada Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Misafir takımın atağında ceza sahasında Borevkovic'ten seken top Armstrong'un önünde kaldı. İrlandalı futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

52. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

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57. dakikada ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı. Mouandilmadji ceza sahasında Allan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten döndü.

65. dakikada misafir takım 3-2 öne geçti. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi.

79. dakikada ceza sahasında Diabate'nin kaptırdığı top Juan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda parmakları ile uzaklaştırdı.

90. dakika Samsunspor skoru 3-3 yaptı. Celil Yüksel, ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

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Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)

Goller: Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic (Samsunspor)