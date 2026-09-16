Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Gaziantep FK maçında sahaya kazanmak için çıkacağız

        Selçuk İnan: Gaziantep FK maçında sahaya kazanmak için çıkacağız

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, milli ara öncesinde sahasında oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Gaziantep'in etkili olduğu alanları, zaaflarını hep beraber ekibimizle analiz edip oyuncularımızla paylaşmaya başladık. Çok zevkli, çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gaziantep FK maçına kazanmak için çıkacağız"

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Milli ara öncesindeki son karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatan İnan, Gaziantep FK’nın son haftalardaki yükselişine, Galatasaray maçından çıkardıkları derslere ve sakat oyuncuların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "GAZİANTEP MAÇI HEM ÇOK ZOR HEM DE BİR O KADAR ÖNEMLİ"

        Gaziantep FK karşılaşmasının önemine değinen Selçuk İnan, "Milli ara öncesi son maçımız ve içeride, kendi evimizde, kendi taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü milli ara üç hafta. Tekrar bir hazırlanma dönemi olacak önümüzde. Eksiklerimizi giderme, fiziksel olarak eksik olan oyuncularımızı daha üst seviyeye çekme, sakatlarımızın iyileşme durumu... Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda bizim için önemli bir zaman olacak. Dolayısıyla milli ara öncesi son maç olan Gaziantep maçı hem çok zor hem de bir o kadar önemli. Hazırlıklarımız başladı. Gaziantep'in etkili olduğu alanları, zaaflarını ekibimizle analiz edip oyuncularımızla paylaşmaya başladık. İnşallah iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla Gaziantep karşısında istediğimiz sonucu alırız" dedi.

        REKLAM

        "HER İKİ TAKIM DA KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK"

        Gaziantep FK’nın Orhan Ak yönetiminde yakaladığı çıkışla ilgili konuşan İnan, "Gaziantep'in son iki maçta almış olduğu 4 puan çok önemli. Yükselişte olan bir takım. Orhan Hoca ile beraber bir çıkış yakaladılar. Çok kreatif, yetenekli oyunculara sahipler. Birçoğunu da tanıyorum. Çok zevkli, çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da kazanmak için çıkacak sahaya. Hak edenin kazandığı bir maç olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN GERİDE KALDI"

        Galatasaray maçına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İnan, karşılaşmayı oyuncularıyla birlikte analiz ettiklerini belirterek, "Bizim için geride kaldı Galatasaray maçı. Analizini yaptık, oyuncularımızla beraber izledik. Neleri doğru yaptık, nerelerde hata yaptık; hem defansif hem ofansif olarak değerlendirdik. Doğru bir savunma yaptığımızı düşünüyorum, doğru bir duruşumuz vardı. Maçtan sonra 'Çok fazla pozisyon vermedik' derken, kendi bireysel hatalarımız dışında Galatasaray'ın bizim bıraktığımız boşluklardan yararlandığı çok fazla an olmadığını ifade etmek istemiştim. Yoksa tabii ki onlar da pozisyona girdi. Eğer topu kazandıktan sonra biraz daha sakin kalabilseydik, golü yedikten sonraki oyunumuzu daha önce de ortaya koyabilirdik" diye konuştu.

        REKLAM

        "EN GENÇ ÜÇÜNCÜ TAKIMIZ"

        Takımın yaş ortalamasına da değinen İnan, "Genç bir takımız, yeni bir takımız. Bugün önüme bir istatistik geldi; ilk beş haftanın ortalaması alındığında en genç üçüncü takımız biz. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam en yaşlı takımdık ya da ikinci en yaşlı takımdık. Bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman oyuncuların mücadelesi ve oyunu bence takdiri hak ediyordu. Kendimizi böylesine zorlu maçlarda test etmek adına önemli bir maç oldu. Gönül isterdi ki puan alalım ama olmadı. Eksiklerimizi oyuncularımızla konuştuk. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "RIVAS, JOVANOVIC VE TOBIAS MİLLİ TAKIM ARASIYLA BERABER TAKIMLA OLACAK"

        Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de bilgi veren İnan, "Tobias aramızda olmayacak. Petkovic de muhtemelen olmayacak, 4-6 hafta arası bir tedavi süreci var. Umarız 6 hafta sonra takımdaki yerini alacak. Kaleci Jovanovic de milli takım arasıyla beraber bizimle antrenmanlara başlayacak. Rivas da aynı şekilde. Rivas, Jovanovic ve Tobias milli takım arasıyla beraber takımla olacak. Petkovic'in ise 6 hafta sonra oynayabileceği söylendi, en azından şu anda elimizdeki bilgi bu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #selçuk inan
        #Kocaelispor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı