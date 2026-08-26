Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Hakemlere güveniyoruz, hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz

        Selçuk İnan: Hakemlere güveniyoruz, hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz

        Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Teknik Direktör Selçuk İnan, hakem tartışmalarına ilişkin, "İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hakemlere güveniyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürdü.

        Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Teknik Direktör Selçuk İnan, geride kalan haftayı, Konyaspor deplasmanını, hakem tartışmalarını ve transfer çalışmalarındaki son durumu değerlendirdi. İnan, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirtirken, görüşme halinde oldukları bir oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyledi.

        REKLAM

        "İNŞALLAH KONYA'DAN 3 PUANI ALIP DÖNERİZ"

        Konyaspor deplasmanının zorlu geçeceğini ifade eden Selçuk İnan, "Güzel bir haftaydı bizim için. Onun tabii coşkusunu yaşadık ama bugün itibariyle artık Konyaspor mücadelesi için çalışmalarımıza başladık. Tabii Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından. O deplasmanda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor, bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip kazanmak istiyoruz. Konyaspor’a çalışmaya başladık bugünden itibaren. Çok da fazla zamanımız olmayacak tabii Konyaspor maçına hazırlanmak için. Bir günümüz daha var, cuma günü gidiyoruz. Ama oyuncular artık birbirini daha iyi tanımaya başladı. Ne istediklerimizi biliyorlar. İnşallah bu Konya maçına da doğru bir hazırlanmayla oradan istediğimiz 3 puanı alıp döneriz, nasipse" dedi.

        "HAKEMLERE GÜVENİYORUZ"

        Hakemlerin hakkaniyetli olacağına inandıklarını ve hakemlere güvendiklerini belirten İnan, "Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz, daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Her şeyin doğru olduğu, güzel bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü daha sezonun başı olmasına rağmen biraz gerginlikler yaşanmaya başladı maalesef, özellikle hakemler konusunda. İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Sıkıntı yaşayan, biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak biz ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz. Bir şekilde iyi mücadele edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. İnşallah da öyle olur" diye konuştu.

        "KONYASPOR MAÇINDA ARAMIZDA OLABİLİR"

        Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan İnan, "Görüşme halinde olduğumuz, çok yakın olduğumuz bir oyuncu var. Belki bugün belki yarın bitebilir, onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kocaelispor
        #selçuk inan
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Putin ve Şara telefonda görüştü
        Putin ve Şara telefonda görüştü
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz