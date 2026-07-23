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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Semih Kılıçsoy 357 gün sonra Beşiktaş forması giydi

        Semih Kılıçsoy 357 gün sonra Beşiktaş forması giydi

        Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, tam 357 gün aranın ardından Beşiktaş formasına Midtjylland maçında kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Semih, 357 gün sonra Beşiktaş forması giydi!

        UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yendi.

        Bu müsabakanın 63. dakikasında Hyeon-gyu Oh’un yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy da uzun bir aranın ardından siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.

        Son olarak 31 Temmuz 2025’te UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk mücadelesinde top koşturan Semih, 357 günlük aranın ardından yeniden forma giydi.

        20 yaşındaki futbolcu, Dolmabahçe çimlerine ise en son 24 Temmuz 2025 tarihinde yine Ukrayna temsilcisine karşı turun ilk maçında çıkmıştı.

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