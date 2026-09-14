Shakhtar Donetsk: 2 - Chornomorets: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Chornomorets'i 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Ocheretko ve Luca Meirelles'in golleriyle kazanarak puanını 15'e yükselten Arda Turan'ın öğrencileri, ikili averajda lider Polessya'nın gerisinde kalması nedeniyle 2. sırada yer alıyor.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 20:04 Güncelleme:
Ukrayna Premier Ligi'nin 6. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Chornomorets'i konuk etti.
Arena Lviv'deki mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Arda Turan'ın öğrencileri oldu.
Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 13'te Oleh Ocheretko ve 34. dakikada Luca Meirelles attı.
Bu sonucun ardından lider Polessya'yı 15 puanla takip etmeyi sürdüren Shakhtar Donetsk, ikili averajda geride olması nedeniyle 2. sırada bulunuyor. Chornomorets ise 4 puanda kaldı.
Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Turuncu Siyahlılar, LNZ Cherkasy'i ağırlayacak. Chornomorets, Obolon Kyiv'i konuk edecek.
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