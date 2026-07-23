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        Haberler Spor Basketbol STBL Shane Larkin, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

        Shane Larkin, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Larkin'den Aziz Yıldırım'a ziyaret

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yıldırım'ın Chobani Stadı'nda 33 yaşındaki milli basketbolcuyu ağırladığı belirtildi.

        Buluşmada, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan'ın da yer aldığı aktarıldı.

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