Shane Larkin, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:00 Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yıldırım'ın Chobani Stadı'nda 33 yaşındaki milli basketbolcuyu ağırladığı belirtildi.
Buluşmada, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan'ın da yer aldığı aktarıldı.
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