Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'da 4 sakatlık birden!

        Sivasspor'da 4 sakatlık birden!

        Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Musah Mohammed, Rey Manaj ve Arda Erdursun'un sakatlıklarıyla ilgili sağlık raporu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, dört futbolcunun da tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 19:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sivasspor'da 4 sakatlık birden!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da, 4 futbolcunun Keçiörengücü maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol bek Uğur Çiftçi'nin gerçekleştirilen MR incelemesinde sol baldırın arka bölümündeki kasta yaralanma ile ödem ve kanama belirlendi.

        Muğlaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın devre arasında oyundan çıkarılan ön libero Musah Muhammed'in de MR incelemesinde sağ bacağının arka bölümündeki kasta yaralanma tespit edildi.

        REKLAM

        Aynı müsabakada sakatlanan santrafor Rey Manaj'ın MR incelemesinde de sol bacağındaki kasta yaralanma, sol baldırın arka bölümündeki kasta ise zorlanma saptandı.

        Kaleci Arda Erdursun'un MR incelemesinde ise 1. derece kas zorlanması tespit edildi.

        Açıklamada, futbolcuların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SİVASSPOR
        #sakatlık
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Tehlikeli tamir
        Tehlikeli tamir
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Ferhat Göçer'in oğlu mezun oldu
        Ferhat Göçer'in oğlu mezun oldu
        Yasin 14 yaşındaydı... Kalbine yenildi!
        Yasin 14 yaşındaydı... Kalbine yenildi!
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları