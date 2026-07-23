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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yönetim kurulu belli oldu

        Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yönetim kurulu belli oldu

        Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında Futbol A.Ş.'de yeni yönetim kurulu belirlendi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda mevcut yönetimden Mahmut Uslu yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        F.Bahçe Futbol A.Ş.'nin yönetim kurulu belli oldu

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Mahut Uslu ve eski yönetimden istifa eden 6 kişinin yerine yeni isimler yönetim kuruluna dahil edildi.

        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "23 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında Yönetim Kurulu yapılanmasında değişikliğe gidilmiştir.

        Sayın Mahmut Uslu, uzun yıllardır Fenerbahçemize farklı kademelerde değerli hizmetlerde bulunmuş, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nda da önemli katkılar sunmuştur. Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki görevine devam etmektedir.

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        Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında, önceki dönem Yönetim Kurulu’ndan ayrılan altı ismin yerine seçilen yeni üyelerle birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

        1-Aziz Yıldırım | Yönetim Kurulu Başkanı

        2-Barış Göktürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

        3-Nihat Özbağı | Yönetim Kurulu Üyesi

        4-Cihan Kamer | Yönetim Kurulu Üyesi

        5-Tanju Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi

        6-Mehmet Selim Kosif | Yönetim Kurulu Üyesi

        7-Özgür Peker | Yönetim Kurulu Üyesi

        8-Mustafa Çağlar | Yönetim Kurulu Üyesi

        9-Fatih Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi

        10-Feridun Geçgel | Yönetim Kurulu Üyesi

        11-Batuhan Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi

        12-Yusuf Buğra Tanık | Yönetim Kurulu Üyesi

        13-Mehmet Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi

        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri resmi makamların onayı sonrasında tescil edilecek ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

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