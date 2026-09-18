Fenerbahçe'ye Mert Müldür şoku!
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bıraktığını ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu
Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:33 Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde, milli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktığı ve menisküsünde yırtık tespit edildiği duyuruldu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
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