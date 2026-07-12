Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!

        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki 4. ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet alan ve 4. olan Filenin Sultanları 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Temmuz 2026 (İsrail'de Türkiye'ye F-35 Satışı Korkusu)

        9 Temmuz tarihli bu yayında, Türkiye'nin NATO zirvesi sürecindeki rolü ve uluslararası arenadaki yansımaları masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve Donald Trump dahil dünya liderlerinin verdiği mesajlar üzerinden kritik bir değerlendirme yapıyoruz. Ankara'dan geçen bu hareketli sü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Sıcaklıklar daha da artıyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Sıcaklıklar daha da artıyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        İngiltere, uzatmalarda yarı finale yükseldi!
        İngiltere, uzatmalarda yarı finale yükseldi!
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı