Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki 4. ve son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet alan ve 4. olan Filenin Sultanları 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:33 Güncelleme:
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