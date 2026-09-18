Galatasaray'da Osimhen Trabzonspor maçında yok!
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı
Giriş: 18 Eylül 2026 - 16:35 Güncelleme:
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de deplasmanda Trabzonspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı.
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Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray’ın Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
“Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.”
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