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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Şehmus Hazer ile anlaştı!

        Galatasaray Şehmus Hazer ile anlaştı!

        Basketbolda yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Anadolu Efes'in milli oyun kurucusu Şehmus Hazer ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Şehmus Hazer G.Saray'da!

        Basketbolda gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transferde bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, 12 Dev Adam ve Anadolu Efes'in yıldız ismi Şehmus Hazer ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

        Cimbom, 27 yaşındaki oyuncu için Anadolu Efes'e çıkış ücreti de ödeyerek transferi tamamladı.

        2027-2028 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan NBA-Europe projesinde yer alması beklenen Galatasaray, bu hedef doğrultusundaki ilk önemli hamlesini yapmış oldu.

        Sarı-kırmızılıların başarılı oyun kurucuya senelik 60 milyon TL ödeyeceği öğrenildi.

        Banvit altyapısından yetişen milli oyuncu, Bandırma, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giydikten sonra geçen yaz Anadolu Efes'le sözleşme imzalamıştı.

        İSTATİSTİKLERİ

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon ortalama 19 dakika süre bulan Şehmus, maç başına 10.8 sayı, %39.4 üç sayı isabet oranı, 2.0 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı. EuroLeague'de ise ortalama 13 dakika süre alarak, 5.6 sayı, 0.9 ribaund ve 1.1 asistlik istatistik üretti.

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