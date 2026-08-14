Stefano Lavarini, yeniden Fenerbahçe Medicana'da!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu yapılanması kapsamında İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini'yi yeniden göreve getirdi.
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 18:21 Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesini ve taraftarlarımızı yakından tanıyan, daha önce birlikte şampiyonluklar yaşadığımız Stefano Lavarini'ye 'Yeniden ailemize hoş geldin.' diyor, kendisine yeni döneminde başarılar ve şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İtalyan çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
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