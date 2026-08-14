Stefano Lavarini, yeniden Fenerbahçe Medicana'da!

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesini ve taraftarlarımızı yakından tanıyan, daha önce birlikte şampiyonluklar yaşadığımız Stefano Lavarini'ye 'Yeniden ailemize hoş geldin.' diyor, kendisine yeni döneminde başarılar ve şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İtalyan çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de görev yapmıştı.