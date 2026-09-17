Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek.
Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.
İŞTE 6. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:
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