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        Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Batuhan Kolak yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Dev maçın hakemi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

        İŞTE 6. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

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        #Batuhan Kolak
        #galatasaray
        #trabzonspor
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