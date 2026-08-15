Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 13:41 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
VAR: Fedayi San
AVAR: Ceyhun Sesigüzel
KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
VAR: Davut Dakul Çelik
AVAR: Suat Güz
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR
VAR: Onur Öztoprak
AVAR: Mehmet Salih Mazlum
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
VAR: Andrew Donaldson Dallas
AVAR: Bersan Duran
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