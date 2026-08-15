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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

        Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        İşte günün maçlarının VAR hakemleri!

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

        KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

        VAR: Fedayi San

        AVAR: Ceyhun Sesigüzel

        KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

        VAR: Davut Dakul Çelik

        AVAR: Suat Güz

        GAZİANTEP FK - ALANYASPOR

        VAR: Onur Öztoprak

        AVAR: Mehmet Salih Mazlum

        GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

        VAR: Andrew Donaldson Dallas

        AVAR: Bersan Duran

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