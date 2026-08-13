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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

        Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

        Süper Lig'de 2026-27 sezonun ilk haftası yarın oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

        Yarın:

        21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak

        15 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

        21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

        16 Ağustos Pazar:

        19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

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        21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

        21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

        17 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam

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