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        Haberler Spor Futbol TFF'den 18 yaş altı için talimat değişikliği

        TFF'den 18 yaş altı için talimat değişikliği

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı'nın 8. maddesinde yaptığı değişiklikle 18 yaşından küçük futbolcuların yüksek bedeller talep edilmesi nedeniyle istemedikleri kulüplerde kalmaya zorlanmasının önüne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        TFF'den 18 yaş altı için talimat değişikliği!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 yaşındaki gelecek vaad eden futbolcular için yüksek bedeller istenmesi sonucu istemedikleri kulüplerde kalmamaları adına talimatta değişikliğe gitti.

        TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, talimatta yapılan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulundu.

        "EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNİ VE GELİŞİMİNİ KORUMAK TFF'NİN EN DOĞAL GÖREVLERİNDEN BİRİDİR"

        Yapılan yeni düzenlemeyle TFF tarafından önceden belirlenen makul tutarın ilgili hesaba yatırılması ve anne-babanın muvafakatinin bulunması halinde çocuk futbolcunun başka bir kulübe geçebilmesinin önünün açıldığını belirten Aküzüm, "Bu işlemle transfer, kulübün tek taraflı olarak belirleyeceği ve kimi zaman ailelerin karşılayamayacağı rakamlara bağlı olmaktan çıkarılıyor. Düzenlemenin temelinde iki meşru menfaat arasında denge bulunuyor. Bir tarafta yıllarca antrenör, tesis, eğitim ve organizasyon yatırımı yaparak futbolcu yetiştiren kulübün ekonomik hakkı; diğer tarafta reşit olmayan çocuğun üstün yararı, sportif gelişimi ve ailesinin onun geleceğine ilişkin karar verme hakkı var." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de yaklaşık 500 bin amatör lisanslı futbolcu bulunduğunu ve sayının her geçen yıl artığına dikkati çeken Aküzüm, "Milletimizin evlatları futbol oynarken bunun bir istismar aracına dönüştürülmesine engel olmak istedik. Bazı durumlarda kulüpler, çocuklarımızın serbest bırakılması için fahiş rakamlar talep ederek sistemi suistimal edebiliyordu. Evlatlarımızın futbol sevgisini, gelişimini ve geleceğini korumak TFF’nin en doğal görevlerinden biridir. Bu reformla uzun yıllardır kanayan bir yaraya neşter vurduk. Çocuklarımızı korurken onları gerçekten yetiştiren kulüplerimizin emeğini ve meşru haklarını da gözeten dengeli bir sistem kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Yapılan düzenlemeyle federasyonun yetiştirici kulüplerin haklarını ortadan kaldırmadığının altını çizen Ural Aküzüm, futbolcunun yaşının büyüdükçe yetiştirme bedellerinin ve kulüplerin ekonomik haklarının güçlendiğini vurguladı.

        "TÜRK AMATÖR FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR YAPISAL REFORM NİTELİĞİ TAŞIYOR"

        Futbolcunun 18 yaşını geçmesinin ardından profesyonel sözleşme ve amatör transfer sisteminin ilgili hükümlerinin devreye girdiğini aktaran Aküzüm, "Böylece gerçek anlamda futbolcu yetiştiren kulüplerin emeği korunurken çocukların yüksek bedeller üzerinden bir transfer veya pazarlık unsuruna dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor." şeklinde görüş belirtti.

        Türkiye'nin dünyadaki sistemle aynı yönde ilerlediğini belirten Aküzüm, "TFF’nin attığı adım, çocuk futbolcunun ekonomik bir meta veya pazarlık aracına dönüşmesini engellerken altyapıya gerçekten yatırım yapan kulüplerin haklarını koruyan, Türk amatör futbolunda önemli bir yapısal reform niteliği taşıyor." açıklamasını yaptı.

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