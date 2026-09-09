Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını açıkladı!

        TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını açıkladı!

        TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 14:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TFF, Fair Play ödülleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Eylül ayı kazananlarını duyurdu.

        Federasyonun açıklamasına göre, Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında ve Sedefhan Oğuz, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Kürşat Ahmet Ünal, Tarık Emre Ekşi, Bilgehan Okumuş ve Banu Yelkovan'ın da yer aldığı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 4 ödülün sahibini belirledi.

        Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe 15 Yaş Altı Takımının oyuncusu Utku Efe Özkan ve Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

        REKLAM

        Açıklamada, oyuncu kategorisindeki ödülün sahibi Utku Efe Özkan için "1 Mayıs 2026 tarihinde oynanan U15 Gelişim Ligi Finalleri sırasında Galatasaraylı oyuncu Hüseyin Remazan'ın kramponunu bağlamasına yardımcı olan Fenerbahçeli Utku Efe Özkan, sergilediği örnek sportmenlik nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü." denildi.

        Kulüp kategorisindeki ödülün ise Fenerbahçe'ye verildiğini belirten TFF, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven'in davranışının takdirle karşılandığı belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada "Yaşananların ardından küçük taraftarı kendi sahasında, taraftarlarının önünde ağırlayarak kendisine destek veren Fenerbahçe Kulübü ise bu yaklaşımı nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

        Taraftar kategorisi ödülünün ise Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz'e verildiğini vurgulayan TFF, Öksüz'ün 31 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor A.Ş. maçı öncesinde yaşanan olayların ardından sağduyu çağrısının Fair Play Kurulu tarafından takdirle karşılandığını aktardı.

        REKLAM

        TFF, Öksüz'ün Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah'ı Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray formasıyla karşılayan ve üzerindeki formayı çıkarmaya zorlanan Kaan Yıldırım'a destek veren açıklamalarının da kararlarında etkili olduğunu belirtti.

        TFF'den yapılan açıklamada, Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya verildiği aktarılarak kulübün "148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına ücretsiz kombine kart sağlama kararı nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldüğü" vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TFF
        #Fair Play
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        Adana Kozan'da başladı... İki ilçeye daha sıçradı!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
        Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Milli antrenörün katilinden savunma: "Bıçak kendisine saplandı"
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        Ayşe'yi katledip bavula koymuştu... Cani için karar günü!
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Kartal'dan 10 numara kararı!
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Haritalarda 'Afrika' devrimi
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        Almanya'da AfD karşıtı protestolar büyüyor
        1980'ler Akımı'nı analiz etti
        1980'ler Akımı'nı analiz etti