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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: Takımın biraz zamana ihtiyacı var

        Thorsten Fink: Takımın biraz zamana ihtiyacı var

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, 5-1 yenildikleri Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        "Takımın biraz zamana ihtiyacı var"

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor evinde Çorum FK'ya 5-1 mağlup oldu.

        "TAKIMIN BİRAZ ZAMANA İHTYİACI VAR"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Çok zor bir gün. Evimizde 5-1'lik bir skorla ayrıldıktan sonra basın toplantısına gelmek zor. İlk dakikadan son dakikaya kadar hata yaptığımız bir maç oldu. Rakibimiz çok iyi performans gösterdi. Skor 3-1 olduktan sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki onları değerlendiremedik. Yediğimiz gollere baktığımızda çok fazla hata yaptık. Transfer sezonu da kapandı. Yaklaşık 11 oyuncumuzu başka takımlara gönderdik ama ne olurla olsun ileriye bakmamız gerekiyor. Bu maçın analizini de yapacağız. Takımın biraz zamana ihtiyacı var. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda sistem olarak çok fazla bir şey gösteremedik" dedi.

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        "TARAFTARIMIZ TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI"

        Erzurumspor FK mücadelesini kazanarak bu maçı unutturmak istediklerini dile getiren Fink, "Marius Mouandilmadji rakip defansa biraz zorluk çıkardı. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Erzurum karşılaşmasına odaklanacağız. Bu maçı kazanırsak bize olumlu tepki verecektir. Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarını iyi oynadık ama bu maçı köyü oynadık. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu tepki haklı bir tepki. Sonuçta 5-1'lik bir mağlubiyet var. Elbette ki böyle bir tepki göstermeleri normal. İlerleyen haftalar da güzel sonuçlar aldığımızda bizi destekleyeceklerdir" diye konuştu.

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        #Samsunspor
        #Thorsten Fink
        #süper lig
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