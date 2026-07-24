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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı

        Trabzonspor, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı

        Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Avusturya'ya gelen Trabzonspor, kamptaki ilk çalışmasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Avusturya'da siftah yaptı!

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Avusturya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

        Trabzon'dan bu sabah saatlerinde yaklaşık 3 saatlik uçak yolculuğunun ardından Salzburg kentine gelen ve buradan otobüsle Schladming kasabasına ulaşan bordo-mavililer, akşam ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve rondo çalışması yapıldı. Antrenman, geçiş oyunu ile sona erdi.

        Antrenman sonrasında Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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