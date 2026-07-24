Trabzonspor, Avusturya'daki ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Avusturya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzon'dan bu sabah saatlerinde yaklaşık 3 saatlik uçak yolculuğunun ardından Salzburg kentine gelen ve buradan otobüsle Schladming kasabasına ulaşan bordo-mavililer, akşam ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve rondo çalışması yapıldı. Antrenman, geçiş oyunu ile sona erdi.

Antrenman sonrasında Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu için doğum günü pastası kesildi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.