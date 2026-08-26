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        Trabzonspor, Macaristan'da tur için sahada

        Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Trabzon'daki ilk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, tur için rakibini en az 2 farkla mağlup etmek zorunda...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Macaristan'da tur için sahada

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros’a konuk olacak. Zorlu mücadele yarın akşam TSİ 21.30'da başlayacak.

        Bordo-mavililer, Trabzon'daki ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor'a turu geçmesi için en az 2 farkı galibiyet gerekiyor. Temsilcimizin tek farklı her galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek, her türlü beraberlik ve mağlubiyette Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda edecek... Karadeniz Fırtınası, Ferencvaros'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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        AVRUPA'DA 157. RANDEVU

        Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte Avrupa arenasındaki 157. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 156 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda 194 gol atarken, kalesinde ise 209 gol gördü.

        EN FARKLI GALİBİYET

        Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederken, bu skor geride kalan 155 maçtaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

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        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

        Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        TANIDIK RAKİP

        Macaristan futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alan Ferencvaros, Trabzonspor'a yabancı bir rakip değil. Bordo-mavililer, Macar temsilcisiyle daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadelede Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ancak bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna devam edemedi.

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        MACAR EKİPLERİNE KARŞI 5 MAÇA ÇIKTI

        Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar Macaristan temsilcileriyle 5 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda o dönemki adı Videoton FC olan Fehervar FC ile karşılaştı. İki takım arasındaki her iki mücadele de 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında 4-2 mağlup olan Trabzonspor Avrupa kupalarına veda etti.

        Macar temsilcisiyle daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadelede Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ancak bordo-mavililer, o sezon grubunu geçerek Avrupa'da yoluna devam edemedi. Bu sezon ise Karadeniz ekibi rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.

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        HEDEF TURU GETİRECEK GALİBİYET

        Trabzonspor, sahasında oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup olsa da Ferencvaros karşısında rövanş maçında turu getirecek skoru elde etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, rakibine üstünlük sağlaması halinde lig aşamasında mücadele edecek.

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        #trabzonspor
        #Ferencvaros
        #Avrupa Ligi
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