Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor sezonun ilk deplasman galibiyetini Samsunspor karşısında almak istiyor!

        Trabzonspor sezonun ilk deplasman galibiyetini Samsunspor karşısında almak istiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hedef sezonun ilk deplasman galibiyeti!

        Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

        Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde etti. Karadeniz ekibi, dış sahada ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

        Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

        Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

        REKLAM

        SON DEPLASMAN GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

        Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti.

        9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada galip gelecek.

        REIS İLE İLK PEŞİNDE

        Trabzonspor, bu sezon 3 dış saha maçını 2 teknik adam yönetiminde oynadı.

        Bordo-maviler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya da Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

        REKLAM

        Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollar ayrılırken TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı.

        Reis, eski takımı Samsunspor karşısında bordo-mavili ekibin kazanması halinde deplasman hasretine son veren isim olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsunspor
        #trabzonspor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Salih Özcan'a "ara" yok!
        Salih Özcan'a "ara" yok!
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti
        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Adı kadar dağınık bir burger
        Adı kadar dağınık bir burger
        Yalısına vapur çarptı
        Yalısına vapur çarptı