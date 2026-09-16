Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da 53 sezonda 37 farklı teknik adam

        Trabzonspor’da 53 sezonda 37 farklı teknik adam

        Trabzonspor, Süper Lig'de mücadele ettiği 53 sezonda 63. kez teknik adam değişikliğine giderken, anlaşmaya vardığı Alman çalıştırıcı Thomas Reis bordo-mavili takımın 37. farklı teknik adamı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        53 sezonda 37 farklı hoca!

        Trendyol Süper Lig'de 53 sezon yer alan ve 6 defa şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, kulüp tarihinde 37. farklı teknik direktörü getirdi.

        Reis, Karadeniz ekibini çalıştıran 4. Alman teknik direktör olarak kulüp tarihindeki yerini aldı. Süper Lig’e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, bugüne kadar farklı dönemlerde 37 teknik adamla çalıştı. Bordo-mavili takımda görev yapan yerli isimlerin 13'ü Trabzonlu teknik adamlardan oluştu.

        13 YABANCI TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

        Thomas Reis’in göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor’un başında görev yapan yabancı teknik adam sayısı da 13’e ulaştı. Karadeniz ekibinde 3 Belçikalı, 4 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Bosna Hersekli, 1 Gürcü ve 1 Hırvat teknik direktör görev aldı. Kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan teknik adamı ise toplam 11 sezon takımın başında bulunan Ahmet Suat Özyazıcı oldu. En kısa süre görev yapan isimlerden biri ise Trabzonspor’un başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup olarak öne çıktı.

        REKLAM

        ŞAMPİYON TEKNİK ADAMLAR

        Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan teknik adamlar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavili takımda önemli iz bırakan isimlerden biri de Şenol Güneş oldu. Güneş döneminde Trabzonspor, Süper Lig’de 3 kez ligi ikinci sırada tamamlarken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

        GİDİP DÖNENLER

        Trabzonspor tarihinde görev yaptıktan sonra ayrılan ve daha sonraki dönemlerde yeniden takımın başına geçen teknik adamlar da bulunuyor. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems, Vahid Halilhodzic ve Abdullah Avcı farklı dönemlerde Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra yeniden bordo-mavili takımın başında görev yaptı.

        REKLAM

        TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRAN 37 FARKLI TEKNİK ADAM

        Trabzonspor’un 53 yıllık Süper Lig serüveninde görev yapan 37 farklı teknik adam şöyle:

        "Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jürgen Sundermann, Metin Türel, Werner Biskup, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens, Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans-Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Ersun Yanal, Ahmet Özen, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica, Fatih Tekke ve Thomas Reis." Geçiş dönemlerinde ise İhsan Derelioğlu, Taner Yılmaz ve Orhan Çıkrıkçı takımın başında görev alan isimler arasında yer aldı.

        REKLAM

        REIS, 4. ALMAN ÇALIŞTIRICI

        Thomas Reis’in göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor tarihinde görev yapan Alman teknik adam sayısı da 4’e yükseldi. Bordo-mavili takım daha önce Jürgen Sundermann, Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel ile çalıştı. Reis, bu üç ismin ardından Trabzonspor’un başına geçen 4. Alman teknik adam olarak kayıtlara geçti.

        ERTUĞRUL DOĞAN DÖNEMİNDE 6. TEKNİK ADAM

        Trabzonspor’da Fatih Tekke döneminin sona ermesinin ardından Thomas Reis’in göreve gelmesiyle birlikte Başkan Ertuğrul Doğan döneminde görev yapan farklı teknik adam sayısı 6’ya yükselecek. Doğan döneminde daha önce Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke görev yaptı. Abdullah Avcı’nın iki ayrı dönemi nedeniyle Thomas Reis, Doğan döneminin 6. teknik adam değişikliğinde göreve gelecek. Geçiş döneminde ise Hüseyin Çimşir görev yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #Teknik Direktör
        #Thomas Reıs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları