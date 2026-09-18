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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Okay Yokuşlu: Bırakmak istediğim anlar olmasına rağmen mücadeleye devam ediyorum

        Okay Yokuşlu: Bırakmak istediğim anlar olmasına rağmen mücadeleye devam ediyorum

        Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, geçen sezondan bu yana yaşadığı sakatlık sürecine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, ameliyat olduğunu duyurduğu paylaşımında, "Sonucunun ne olacağını bilmeden, kariyerimin ilerlemiş bir kısmında, hala belirsizlikler devam ederken, acıya son verip bırakmak istediğim anlar olmasına rağmen, mücadeleye devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bırakmak istediğim anlar..."

        Geçen sezondan itibaren yaşadığı şiddetli ağrıların kendisini uzun süre sahalardan uzak tuttuğunu belirten Okay Yokuşlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz dönemini ve sezon başını çalışmalar ve tedavilerle geçirmesine rağmen sahalara dönemediğini ifade etti. Her dönüş denemesinde aynı sorunların yeniden ortaya çıktığını kaydeden deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süre futboldan uzak kaldığını belirtti.

        ‘SEVDİĞİN İŞİ YAPAMAMAK KOLAY DEĞİL’

        Yaşadığı sürecin kendisi için zor olduğunu ifade eden Okay Yokuşlu, “Geçen sezondan itibaren başlayan şiddetli ağrılarım beni uzun süredir sahadan alıkoydu. Belki daha önce durmalıydım, ama o gün onu gerektirdi. Bütün yazı ve sezon başını çalışarak ve tedavilerle geçirmeme rağmen halen daha maalesef sahaya dönemedim. Her döndüğümde aynı sorunlar tekrar ortaya çıktı. Sevdiğin işi yapamamak, belirsizlik, arkadaşların sahada mücadele ederken onları dışarıdan izlemek, onların yanında olup aynı hedef için savaşmak isterken tam olarak ne zaman iyileşeceğini bilememek kolay şeyler değil" dedi.

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        ‘MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUM’

        Belirsizliğin ve takım arkadaşlarını dışarıdan izlemenin kolay olmadığını vurgulayan Okay Yokuşlu, kariyerinin ilerleyen döneminde olmasına rağmen mücadeleyi bırakmayacağını belirterek, “Sonucunun ne olacağını bilmeden, kariyerimin ilerlemiş bir kısmında, hala belirsizlikler devam ederken, acıya son verip bırakmak istediğim anlar olmasına rağmen, mücadeleye devam ediyorum. Belki de tek bildiğim bu" ifadelerini kullandı.

        BUGÜN AMELİYAT GEÇİRDİ

        İki çocuk babası olarak oğullarına da örnek olmak istediğini kaydeden deneyimli futbolcu, onların benzer bir durumda sonuna kadar mücadele etmelerini ve vazgeçmemelerini isteyeceğini belirtti. Okay Yokuşlu, uzun süredir devam eden sakatlık probleminin ardından bugün ameliyat olduğunu da açıklayarak, “Bugün bir operasyon geçirdim. Sevgilerini ve desteklerini hissettiren herkese teşekkürler. Umarım en kısa zamanda görüşmek üzere” ifadeleriyle mesajını tamamladı.

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        BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

        Öte yandan Okay Yokuşlu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Ligde 10 kez ilk 11'de sahaya çıkan ve 1 gol kaydeden deneyimli futbolcu, 2026-27 sezonunda ise yaşadığı sakatlık nedeniyle bordo mavili formayla henüz resmi bir karşılaşmada görev alamadı.

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        #trabzonspor
        #okay yokuşlu
        #trabzon
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