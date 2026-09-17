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        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları yarın oynanacak Kasımpaşa-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 6. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa evinde Konyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş da Amed Sportif Faaliyetlere konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

        Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından milli maçlar için ara verilecek.

        Trendyol Süper Lig'de 6 hafta programı şöyle:

        Yarın

        20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

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        Cumartesi

        17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

        17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

        20.00 Trabzonspor - Galatasaray

        20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği

        Pazar

        17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

        17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

        20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

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        #trendyol süper lig
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        #galatasaray
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