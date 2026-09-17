Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçları yarın oynanacak Kasımpaşa-Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa evinde Konyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş da Amed Sportif Faaliyetlere konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından milli maçlar için ara verilecek.
Trendyol Süper Lig'de 6 hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Konyaspor
Cumartesi
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği
Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor