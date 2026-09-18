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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tuchel'den sürpriz İngiltere kadrosu

        Tuchel'den sürpriz İngiltere kadrosu

        İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı. Dünya Kupası'nda mücadele eden 4 futbolcunun kadroda yer almaması dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Tuchel'den sürpriz İngiltere kadrosu

        İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

        Teknik direktör Thomas Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda düşünmediği Chelsea'den Cole Palmer ve Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold'ı yeniden milli takıma davet etti.

        Dünya Kupası kadrosunda yer alan futbolculardan Noni Madueke, Reece James, Ollie Watkins ve Djed Spence ise Uluslar Ligi kadrosuna çağırılmadı.

        A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında 26 Eylül'de son Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı Wembley Stadı'nda ağırlayacak İngiltere, 29 Eylül'de Çekya, 3 Ekim'de Hırvatistan ve 6 Ekim'de yine Çekya maçlarıyla milli arayı tamamlayacak.

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        İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan isimler şöyle:

        Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)

        Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

        Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

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        Forvet: Harry Kane (Bayern Munich), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).

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        #İngiltere Milli Takımı
        #thomas tuchel
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