Mert Kömür'e Almanya'dan davet!
Augsburg forması giyen Mert Kömür, Almanya U21 Milli Takımı'ndan davet aldı. Genç oyuncu bugüne kadar 6 kez Almanya'da U21 forması giydi.
Giriş: 18 Eylül 2026 - 18:14 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'da Augsburg forması giyen Mert Kömür'e Almanya U21 Milli Takımı'ndan davet geldi.
19 yaşındaki futbolcunun Almanya U21 kadrosuna çağrılması, milli takım tercihi açısından da dikkat çekti.
Ayrıca genç oyuncu, U17'den itibaren Almanya'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Kömür, 6 kez Almanya U21'de sahaya çıktı.
Bu sezon 3 maçta forma giyen Mert Kömür, 55 dakika sahada kaldı.
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